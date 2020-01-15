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Новостройки.SHOP - Недвижимость в Краснодаре

Сервис для поиска квартир, домов и коммерческой недвижимости по выгодным ценам без посредников. Полная база с отзывами о всех новостройках и застройщиках Краснодара.

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Новостройки
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Дома
Дома
Коммерция
Коммерция

Услуги

Подбор недвижимости

Подбор недвижимости

Компания предлагает свои услуги по поиску недвижимости в Краснодаре и Краснодарском крае. Большая база объектов.
Поиск покупателя

Поиск покупателя

Наша компания поможет найти покупателя на вашу квартиру, частный дом в Краснодаре и Краснодарском крае.
Ипотечный брокер

Ипотечный брокер

Ипотечные брокеры компании Новостройки.SHOP предоставляют помощь в получении ипотеки в банке «под ключ».
Юридическое сопровождение сделки

Юридическое сопровождение сделки

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью в Краснодаре и Краснодарском крае: консультация, оформление.
Ремонт, отделка и создание дизайна

Ремонт, отделка и создание дизайна

Наша компания предлагает услуги ремонта, отделки и дизайна помещений, домов, коттеджей, квартир в Краснодаре и Краснодарском крае.
Строительство частных домов и коттеджей

Строительство частных домов и коттеджей

Наша копания предлагает услугу строительства домов и коттеджей под ключ в Краснодаре и Краснодарском крае. Все виды строительных работ.

О компании

Хотите купить, продать, арендовать? Или подарить? Нужно сопровождение сделки, консультация ипотечного брокера? Возможно, вы решили реализовать давние планы по строительству дома, дачи? Или планируете ремонт? У нас есть ответы на все вопросы. С нами всё просто и быстро.

Компания Новостройки.SHOP предоставляет полный перечень услуг по сделкам с недвижимостью. Мы владеем самой актуальной и исчерпывающей информацией об объектах Краснодара и Краснодарского края и готовы предоставить её вам.

У нас большая база объектов Краснодарского края и множество других предложений. Всё самое новое и интересное в сфере недвижимости, строительства, ремонта, дизайна – на нашем портале. Свяжитесь с нами или оставьте номер для связи, мы сами перезвоним вам.

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Наши статьи о недвижимости

Элитные квартиры, особый вид недвижимости. Критерии элитного жилья

Элитные квартиры, особый вид недвижимости. Критерии элитного жилья
Какие документы нужны для покупки квартиры в новостройке, на вторичном рынке?

Какие документы нужны для покупки квартиры в новостройке, на вторичном рынке?
Ошибки и страхи риэлторов новичков. Советы начинающим агентам недвижимости

Ошибки и страхи риэлторов новичков. Советы начинающим агентам недвижимости
Какие бывают ипотеки и как выбрать нужную программу кредитования?

Какие бывают ипотеки и как выбрать нужную программу кредитования?
Военная ипотека в 2023 году. Как получить и на что потратить?

Военная ипотека в 2023 году. Как получить и на что потратить?
Как распознать фейк о продаже квартиры на Авито.ру

Как распознать фейк о продаже квартиры на Авито.ру
Как не получить отказ по ипотеке и повысить шансы на одобрение

Как не получить отказ по ипотеке и повысить шансы на одобрение
Что будет с ценами на новостройки в 2023 году?

Что будет с ценами на новостройки в 2023 году?
Что будет с ипотекой в 2023 году? Изменения и прогнозы

Что будет с ипотекой в 2023 году? Изменения и прогнозы
Индексация материнского капитала в 2023 году.

Индексация материнского капитала в 2023 году.
Обзор ЖК «Родные просторы»: один из самых масштабных жилых комплексов России

Обзор ЖК «Родные просторы»: один из самых масштабных жилых комплексов России
Обзор ЖК «Родной дом»: вдали от суеты, вблизи центра Краснодара

Обзор ЖК «Родной дом»: вдали от суеты, вблизи центра Краснодара
Обзор ЖК «Патрики» в Краснодаре: квартал, в котором есть всё для лучшей жизни

Обзор ЖК «Патрики» в Краснодаре: квартал, в котором есть всё для лучшей жизни
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Военная ипотека 2023 | Кому положена и как получить - рассказываем пошагово
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ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ В 2023 ГОДУ | Основные прогнозы стоимости недвижимости! Покупать или подождать?

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Открыть канал YouTube
Военная ипотека 2023 | Кому положена и как получить - рассказываем пошагово
Deleted video
Фейки на Авито.ру | Как распознать фейковое объявление о продаже квартиры на Avito |
Как не получить отказ по ипотеке в 2023 году | На что обращает внимание банк при выдаче ипотеки
ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ В 2023 ГОДУ | Основные прогнозы стоимости недвижимости! Покупать или подождать?
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