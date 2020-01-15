О компании

Хотите купить, продать, арендовать? Или подарить? Нужно сопровождение сделки, консультация ипотечного брокера? Возможно, вы решили реализовать давние планы по строительству дома, дачи? Или планируете ремонт? У нас есть ответы на все вопросы. С нами всё просто и быстро.



Компания Новостройки.SHOP предоставляет полный перечень услуг по сделкам с недвижимостью. Мы владеем самой актуальной и исчерпывающей информацией об объектах Краснодара и Краснодарского края и готовы предоставить её вам.



У нас большая база объектов Краснодарского края и множество других предложений. Всё самое новое и интересное в сфере недвижимости, строительства, ремонта, дизайна – на нашем портале. Свяжитесь с нами или оставьте номер для связи, мы сами перезвоним вам.